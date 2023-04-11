Сеул, Токио и Вашингтон проведут очные консультации министерств обороны

Южная Корея, Япония и США проведут на текущей неделе первые за три года очные консультации высокопоставленных представителей министерств обороны, в повестке дня фигурирует ядерная и ракетная угроза КНДР.

Южная Корея, Япония и США проведут на текущей неделе первые за три года очные консультации высокопоставленных представителей министерств обороны, в повестке дня фигурирует ядерная и ракетная угроза КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

Делегации возглавят заместитель министра обороны Республики Корея Хо Тхэ Гын, директор бюро по оборонной политике министерства обороны Японии Кадзуо Масуда, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер.

"Тринадцатые трехсторонние переговоры по вопросам обороны пройдут в Вашингтоне 14 апреля. Встречи возобновляются после трехлетнего перерыва. На встрече будут детально обсуждаться ракетно-ядерная угроза со стороны Северной Кореи, региональная безопасность, а также пути развития трехсторонного оборонного и военного сотрудничества между Кореей, США и Японией", - говорится в сообщении.

Как пишет агентство Yonhap, очные встречи не проводились три года из-за пандемии коронавируса, а также напряженности в отношениях между Сеулом и Токио. В марте текущего года две страны начали процесс нормализации отношений. Агентство обращает внимание на то, что пресс-служба министерства национальный обороны использовала в своем заявлении выражение "трехстороннее военное сотрудничество", что Сеул делает редко, когда речь идет о кооперации с Токио. Как правило, в таких случаях использовалось выражение "трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности".