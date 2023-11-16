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Сеул сообщил о возможности испытания КНДР новой ракеты средней дальности

Сеул сообщил о возможности испытания КНДР новой ракеты средней дальности Существует вероятность, что в будущем КНДР проведет испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, двигатель которой был недавно испытан.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 14:06
Сеул сообщил о возможности испытания КНДР новой ракеты средней дальности

Существует вероятность, что в будущем КНДР проведет испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, двигатель которой был недавно испытан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун.

"Исходя из дальности ракеты, мы полагаем, что разработка твердотопливной баллистической ракеты средней дальности нужна для того, чтобы обеспечить потенциал для ударов в случае чрезвычайной ситуации по американским базам в Японии, тыловым базам Командования ООН, а также по Гуаму с целью блокирования подхода американского подкрепления и военной помощи от Командования ООН. Поэтому можно считать, что вероятность практического испытания в будущем велика", - сказал Ли Сон Чжун.

По его словам, последние испытания твердотопливного двигателя для баллистической ракеты средней дальности являются реализацией стратегии Пхеньяна, который стремится заполучить твердотопливные баллистические ракеты различной дальности. Этот курс представляет угрозу не только Корейскому полуострову, но и глобальному миру и стабильности, отметил военный.

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