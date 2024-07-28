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Сеул призвал Вашингтон и Токио к сотрудничеству по ракетно-ядерной угрозе КНДР

Сеул призвал Вашингтон и Токио к сотрудничеству по ракетно-ядерной угрозе КНДР Сеул считает "крайне важным" укрепление сотрудничества с Токио и Вашингтоном по "ракетно-ядерной угрозе" КНДР.
Другие страны
28 июля 2024 г. 08:32
Сеул призвал Вашингтон и Токио к сотрудничеству по ракетно-ядерной угрозе КНДР

Сеул считает "крайне важным" укрепление сотрудничества с Токио и Вашингтоном по "ракетно-ядерной угрозе" КНДР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик на встрече со своими коллегами из Японии и США Минору Кихарой и Ллойдом Остином.

"Перед лицом угрозы развития ядерной и ракетной программы Северной Кореи необходимо укреплять сотрудничество Японии, США и Республики Корея", - привело его слова агентство Kyodo. Син Вон Сик стал первым за 15 лет главой южнокорейского Минобороны, посетившим Японию.

Кихара на встрече также заявил о важности трехстороннего сотрудничества, а Остин высказал мнение, что встреча будет способствовать "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Один пояс - один путь", предложил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ, а теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.

Стороны могут обсудить также опасные, по их мнению, действия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и углубляющиеся военные связи России и КНДР.

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