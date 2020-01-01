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Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

​Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружи

Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове… Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ли Сан Мин, передает Report.

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

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