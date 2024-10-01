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Сеул пригрозил Пхеньяну "концом режима" в случае использования ядерного оружия

Сеул пригрозил Пхеньяну "концом режима" в случае использования ядерного оружия Применение ядерного оружия КНДР приведет к "концу ее режима".
Другие страны
1 октября 2024 г. 07:08
Сеул пригрозил Пхеньяну концом режима в случае использования ядерного оружия

Применение ядерного оружия КНДР приведет к "концу ее режима".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе торжественной церемонии по случаю Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.

"Если Северная Корея попытается использовать ядерное оружие, она столкнется с подавляющим и решительным ответом нашей армии и союза Республики Корея и США. Этот день станет днем конца режима Северной Кореи", - сказал президент. Его выступление транслировал телеканал KBS. Позднее на центральной улице Сеула состоится военный парад.

"Северокорейскому режиму следует избавиться от иллюзий, что ядерное оружие защищает его", - утверждал Юн Сок Ёль. Он отметил, что с принятием Вашингтонской декларации союз Республики Корея и США стал "альянсом, основанным на ядерном" оружии. Южнокорейский лидер также заявил, что будет укреплять трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии.

Юн Сок Ёль отметил, что стратегическое командование Республики Корея, которое официально начинает работать 1 октября, станет ключевым подразделением по защите страны от "ядерной угрозы и другого оружия массового поражения" КНДР. В его ведении будут находиться такие системы вооружений, как баллистические ракеты "Хёнму", истребители F-35 и подводные лодки с баллистическими ракетами. Ожидается, что это командование будет тесно сотрудничать со Стратегическим командованием ВС США, отвечающим за американский ядерный арсенал.

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Версия на азербайджанском языке Seul Pxenyanı nüvə silahından istifadə ediləcəyi təqdirdə “rejimin sonu” ilə hədələyir

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