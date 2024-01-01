Сеул предупредил о "конце Ким Чен Ына" в случае нападения на Южную Корею

В Минобороны Южной Кореи предупредили о "конце режима" лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие.

В Минобороны Южной Кореи предупредили о "конце режима" лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что Сеул решительно осуждает заявления северокорейского лидера о намерениях расширять ядерный и ракетный арсенал страны и запустить еще три разведывательных спутника в наступающем году.

"Строго предупреждаем, что если Северная Корея попытается использовать против нас ядерное оружие, мы подавляющим образом ответим на это с помощью трехосной системы и эпохально усиленного расширенного сдерживания американско-южнокорейского альянса, а власти Ким Чен Ына придет конец", - указано в заявлении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи под председательством лидера КНДР сообщило о его планах в будущем году осуществить запуск трех разведывательных спутников.

В воскресенье Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.