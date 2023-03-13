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Сеул одобрил план по покупке истребителей F-35A

Сеул одобрил план по покупке истребителей F-35A Власти Республики Корея одобрили план по приобретению новых американских малозаметных истребителей F-35А производства компании Lockheed Martin, а также зенитных ракет SM-6 для своих ВМС.
Другие страны
13 марта 2023 г. 14:42
Сеул одобрил план по покупке истребителей F-35A

Власти Республики Корея одобрили план по приобретению новых американских малозаметных истребителей F-35А производства компании Lockheed Martin, а также зенитных ракет SM-6 для своих ВМС.

Как передает Report, об этом сегодня сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Национальное управление программ оборонных закупок.

Специализированный комитет одобрил план на 2,85 млрд долларов США по приобретению этих самолетов с технологией "стелс" до 2028 года. Число истребителей не указывается, но ожидается, что будет куплено около 20 единиц.

Кроме того, власти одобрили предложение по покупке зенитных ракет морского базирования SM-6 для борьбы с авиацией и ракетами противника. Проект разделен на две части и оценивается в 589 млн долларов, а его реализация намечена до 2031 года. Ракеты планируется устанавливать на новых эсминцах KDX-III, оснащенных системами Aegis.

Комитет также разрешил выделить деньги на разработку южнокорейской мобильной системы управляемого оружия класса "земля - земля", а также зенитной ракеты морского базирования.

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