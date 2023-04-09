Сеул обсудит с Вашингтоном утечку данных о Южной Корее в документах Пентагона

Власти Южной Кореи проведут переговоры с США, касающиеся публикации газеты The New York Times об утечке секретных документов Пентагона, где содержалась информация об обсуждении в южнокорейском правительстве возможной помощи Украине.

Власти Южной Кореи проведут переговоры с США, касающиеся публикации газеты The New York Times об утечке секретных документов Пентагона, где содержалась информация об обсуждении в южнокорейском правительстве возможной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, внимание Сеула привлекла информация из документов, упоминающая "дебаты в южнокорейском правительстве, о том, стоит ли предоставлять США артиллерийские снаряды для использования в Украине, нарушая политику Сеула в отношении предоставления летальной помощи".

"Нет никаких изменений в основной позиции нашего правительства в отношении Украины о непредоставлении летального оружия", - приводит агентство комментарий официального представителя президента Южной Кореи на пресс-брифинге.