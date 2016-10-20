Сеул: КНДР вновь попыталась запустить ракету

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В КНДР провалился тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности, утверждают представители армий США и Южной Кореи, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как заявили в стратегическом командовании армии США, ракету пытались запустить с площадки, расположенной недалеко от города Кусонг. В армии Южной Кореи заявили, что ракета взорвалась в воздухе.

По мнению американской разведки, Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", собственной разработки. В прошлом КНДР не раз пыталась запустить "Мусудан", но чаще всего попытки кончались неудачей.

Генштаб Южной Кореи отреагировал на запуск заявлением, в котором осудил "провокации" северных соседей. Япония заявила, что подаст официальную ноту протеста в связи с запуском.

Это была восьмая за последние семь месяцев попытка КНДР запустить баллистическую ракету. Как отмечают наблюдатели, в нынешнем году КНДР проявляет беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.