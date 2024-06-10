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Вашингтон и Сеул разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию

Вашингтон и Сеул разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию Южная Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове, говорится в совместном заявлении для прессы по итогам третьего заседания Ядерной ко
Другие страны
10 июня 2024 г. 18:00
Вашингтон и Сеул разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию

Южная Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове.

Как передает Report об этом говорится в заявлении по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ) Республики Корея и США, опубликованном южнокорейским министерством обороны.

"ЯКГ завершила рассмотрение "документа о совместных инструкциях", предоставляющего принципы и процедуру для поддержания и укрепления союзниками их надежной и эффективной политики и готовности к ядерному сдерживанию. Стороны согласились, что данные совместные инструкции подготовят твердую основу для укрепления взаимодействия по вопросу интегрированного расширенного сдерживания, осуществляемого совместно Южной Кореей и США", - говорится в заявлении.

Кроме того, представители двух стран обсудили "совместное планирование и совместное исполнение" комплексных планов по ядерным и конвенциональным вооружениям на Корейскому полуострове, подтвердив, что "интеграция передовых обычных военных сил Южной Кореи в ядерное планирование США" позволит "на практике укрепить возможности сдерживания и реагирования" союзников на ядерные и ракетные угрозы КНДР.

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