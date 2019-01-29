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    Сеул и Вашингтон не могут договориться о расходах на содержание военных

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Переговоры Южной Кореи и США по поводу распределения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове зашли в тупик, передает Report со ссылкой на RT.

    Как отмечает Bloomberg со ссылкой на южнокорейского чиновника, знакомого с процессом переговоров, власти двух стран не могут договориться по поводу дальнейшего нахождения американских войск в Южной Корее из-за того, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп потребовал от южнокорейского союзника увеличить вклад в финансирование содержания военных США с 860 млн до 2 млрд долларов. Сеул выступил против этого.

    Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания военнослужащих США в Южной Корее истёк 31 декабря. 

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