Сеул и Вашингтон не договорились о стоимости содержания войск США

Представители Республики Корея и США не смогли достичь прогресса на третьем раунде переговоров о распределении оборонных расходов, в том числе на содержание американских войск в азиатской стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе МИД, опубликованном по итогам двухдневного диалога в Сеуле.

"Американская сторона настаивает на внесении нового пункта в соглашение о распределении военных расходов, который будет отражать резкое увеличение доли Южной Кореи. Сеул же говорит о том, что этот рост должен быть обоснованным и приемлемым в рамках уже существующих соглашений", - говорится в сообщении МИД.

"Как бы то ни было, южнокорейская сторона намерена сделать все от нее зависящее с тем, чтобы ее финансовый вклад в укрепление военного союза с США был разумным и справедливым", - отмечает ведомство.

Напомним, что в прошлом году американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в 5 млрд. долларов США в год. Расходы Сеула на содержание контингента США в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн. вон (915 млн. долларов).