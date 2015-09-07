Сеул и Вашингтон начали учения по борьбе с биотерроризмом

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Представители командования вооруженных сил Республики Корея и США приступили к совместным штабным учениям по борьбе с биотерроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в южнокорейском министерстве национальной обороны.

Ежегодные совместные тренировки под кодовым названием Able Response 15 преследуют цель усилить возможности союзников по реагированию на потенциальные действия со стороны биотеррористов, а также на вспышки заболеваний, связанных с применением биологического оружия.

Учения проходят в расположении Корейского института оборонных исследований, который находится Сеуле. В них примут участие около 200 военных специалистов и экспертов в сфере здравоохранения из 50 правительственных ведомств двух стран.