Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Южная Корея рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года.

Южная Корея рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года.

Как передает Report , об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на осведомленный источник.

"Правительство рассматривает возможность приостановления действия некоторых положений межкорейского военного соглашения в качестве меры предосторожности против северокорейских провокаций", - заявил собеседник агентства.

По его словам, одна из обсуждаемых в настоящее время мер предполагает возобновление наблюдения вблизи приграничных районов в случае, если КНДР запустит военный спутник-шпион.

Агентство напоминает, что межкорейское соглашение запрещает полеты беспилотников в радиусе 10 км от западной части и 15 км от восточной части военной демаркационной линии.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик неоднократно призывал приостановить действие межкорейского соглашения, ссылаясь на его ограниченные возможности в области наблюдения.

Ранее Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить запуск в октябре, но не уложилась в установленный срок.