О нас

Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения Южная Корея рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 07:14
Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Южная Корея рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на осведомленный источник.

"Правительство рассматривает возможность приостановления действия некоторых положений межкорейского военного соглашения в качестве меры предосторожности против северокорейских провокаций", - заявил собеседник агентства.

По его словам, одна из обсуждаемых в настоящее время мер предполагает возобновление наблюдения вблизи приграничных районов в случае, если КНДР запустит военный спутник-шпион.

Агентство напоминает, что межкорейское соглашение запрещает полеты беспилотников в радиусе 10 км от западной части и 15 км от восточной части военной демаркационной линии.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик неоднократно призывал приостановить действие межкорейского соглашения, ссылаясь на его ограниченные возможности в области наблюдения.

Ранее Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить запуск в октябре, но не уложилась в установленный срок.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi