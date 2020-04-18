​Сеть Walmart пообещала нанять еще 50 тыс. человек

Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart планирует нанять дополнительно 50 тыс. сотрудников ввиду возросшей нагрузки в магазинах в период пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"Мы недавно обязались нанять более 150 тыс. помощников к концу мая. С тех пор мы рассмотрели более 1 млн кандидатур, нанимая в среднем по 5 тыс. человек каждый день. Мы рады поделиться с вами новостью о том, что выполнили поставленную задачу меньше чем за месяц, - уточнила Walmart. - Сегодня мы даем обязательство нанять еще 50 тыс. помощников".

Компания пояснила, что спрос на товары, представленные в магазинах сети, растет. Поэтому предприятиям розничной торговли требуется больше продавцов, грузчиков, складских рабочих и водителей.