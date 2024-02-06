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Сестре главы политбюро ХАМАС спасли жизнь в больнице Израиля

Сестре главы политбюро ХАМАС спасли жизнь в больнице Израиля Сестре главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на днях спасли жизнь в одной из больниц Израиля.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 14:44
Сестре главы политбюро ХАМАС спасли жизнь в больнице Израиля

Сестре главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на днях спасли жизнь в одной из больниц Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, одна из сестер Хании родила недоношенного ребенка в одной из больниц в городе Беэр-Шеве на юге страны. Ей была оказана необходимая медпомощь.

Издание отмечает, что некоторые сестры Хании имеют гражданство Израиля и проживают в крупном бедуинском поселении на юге страны Тель-Шева.

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