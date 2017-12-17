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    Сестра президента Гондураса погибла в результате крушения вертолета - ФОТО

    В поисках воздушного судна задействованы шесть вертолетов, подразделения полиции и армии© Tosyiad.org

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Хильда Эрнандес, сестра президента Гондуарса Хуана Орландо Эрнандеса, погибла в результате крушения вертолёта Военно-воздушных сил (ВВС) страны в департаменте Франсиско-Морасан.

    Как передает Report, об этом сообщает El Heraldo.

    Отмечается, что всего в результате авиакатастрофы погибли шесть человек.

    Легкий многоцелевой вертолет Eurocopter AS350 Ecureuil принадлежит военно-воздушным силам центральноамериканской республики. Официального подтверждения информации о каком-либо чрезвычайном происшествии с ним не поступало. Предполагается, что пилот мог совершить вынужденную посадку из-за непогоды.

    В поисках воздушного судна задействованы шесть вертолетов, подразделения полиции и армии.

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