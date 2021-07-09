О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами

Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами
Другие страны
9 июля 2021 г. 08:28
Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами

Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в американском городе Майами.

Как передает Report, об этом сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.

В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми.

"Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее супруга) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.

Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.

Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33
В Шуше открылась выставка картин
В Шуше открылась выставка картин
6 июля 2021 г. 15:46
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
6 июля 2021 г. 15:23
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
6 июля 2021 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi