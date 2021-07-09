Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами

Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами

Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в американском городе Майами.

Как передает Report, об этом сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.

В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми.

"Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее супруга) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.

Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.

Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.