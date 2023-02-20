Сестра Ким Чен Ына пригрозила США пуском ракет в Тихий океан

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон 20 февраля заявила, что в ответ на действия США Северная Корея может активизировать ракетные пуски в Тихий океан.
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Она отметила, что на Корейском полуострове активизировалось движение стратегических ударных средств США. Пхеньян учитывает их влияние на безопасность КНДР и будет принимать соответствующие ответные меры, подчеркнула Ким Ё Чжон.
"Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск", — заявила она.
Напомним, что КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря. Позднее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.