Сестра Ким Чен Ына пригрозила США пуском ракет в Тихий океан

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон 20 февраля заявила, что в ответ на действия США Северная Корея может активизировать ракетные пуски в Тихий океан.

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон 20 февраля заявила, что в ответ на действия США Северная Корея может активизировать ракетные пуски в Тихий океан.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", ее слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Она отметила, что на Корейском полуострове активизировалось движение стратегических ударных средств США. Пхеньян учитывает их влияние на безопасность КНДР и будет принимать соответствующие ответные меры, подчеркнула Ким Ё Чжон.

"Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск", — заявила она.

Напомним, что КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря. Позднее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.