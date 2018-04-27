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    Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение КНДР и Южной Кореи

    Это предложение вызвало дружный и одобрительный смех у присутствующих за столом переговоров

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон во время переговоров с южнокорейской стороной предложила ускорить объединение двух государств.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ён Чхан.

    «Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи», — цитирует его ТАСС.

    По словам пресс-секретаря, это предложение вызвало дружный и одобрительный смех у присутствующих за столом переговоров.

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