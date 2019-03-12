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Сестра Ким Чен Ына получила должность в парламенте КНДР

Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, избрана депутатом Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В  выборах участвовали 99,99% зарегистрированных кандидатов. При этом отмечается, что 100% из них проголосовали за предложенные кандидатуры. В общей сложности в ВНС избрано 687 депутатов.

Ким Ё Чжон считается самой влиятельной женщиной Северной Кореи. Она занимает пост первого заместителя начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

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