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Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян ответит на малейшую провокацию Сеула крещением огнем

Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян ответит на малейшую провокацию Сеула крещением огнем Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, которые могут обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью".
Другие страны
7 января 2024 г. 13:43
Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян ответит на малейшую провокацию Сеула крещением огнем

Южнокорейские военные своими действиями и безосновательными заявлениями лишь навлекают на себя непоправимые бедствия, которые могут обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью".

Как Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Должна вновь повторить ясную мысль: спусковые крючки нашей армии уже сняты с предохранителей. Как уже ранее было четко заявлено, на малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнём... Своими просчетами, безосновательными предположениями, бессмысленным упрямством и упорством они лишь навлекут на себя непоправимые бедствия", - приводит слова Ким Ё Чжон северокорейское агентство ЦТАК.

В заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи говорится о том, что северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, а осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, и южнокорейские военные "попались на эту наживку", попытавшись сразу выставить КНДР "провокатором" и "основным виновником нагнетания напряженности".

"Это была обманная операция, чтобы посрамить глупцов, делающих безосновательные показательные заявления", - указала Ким Ё Чжон.

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Версия на английском языке Kim Jong Un's sister vows 'baptism of fire' in response to any provocation

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