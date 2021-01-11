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Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19

Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19 Родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего (1924-2018) Нэнси Эллис Буш умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных заражением коронавирусом
Другие страны
11 января 2021 г. 01:29
Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19

Родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего (1924-2018) Нэнси Эллис Буш умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на ее сына.

По его словам, родная сестра Буша-старшего и тетя Джорджа Буша-младшего, который возглавлял американскую администрацию в 2001-2009 годах, умерла в воскресенье в доме престарелых в штате Массачусетс. Издание подчеркивает, что 30 декабря она была госпитализирована с повышенной температурой. Проведенный тест выявил у нее заражение коронавирусом.

Сын Нэнси Эллис Буш подчеркнул, что причиной смерти стали осложнения после инфицирования коронавирусом. Он уточнил, что в последние дни ее состояние значительно ухудшилось.

Родная сестра Джорджа Буша-старшего, родившаяся 4 февраля 1926 года, была одной из пяти детей в семействе и единственной дочкой. На протяжении долгого времени она причисляла себя к стану либеральных демократов, а к Республиканской партии присоединилась лишь в 1988 году, когда Буш - старший баллотировался в президенты Соединенных Штатов. После этого активно занималась агитацией в поддержку сначала своего брата, а позднее - племянника. Эллис Буш оставила после себя четверых детей, ее муж Александер Эллис умер в 1989 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCorc Buşun bacısı koronavirusdan vəfat edib

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