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Сестра Амаль Клуни попала в тюрьму

Сестра Амаль Клуни попала в тюрьму
​Старшая сестра юриста и жены актера Джорджа Клуни Амаль попала в тюрьму в Сингапуре

Старшая сестра юриста и жены актера Джорджа Клуни Амаль попала в тюрьму в Сингапуре, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Предпринимательницу Талу Аламуддин Ле Таллек инспектор остановил во время управления автомобилем ее мужа. Выяснилось, что она вела машину в состоянии алкогольного опьянения и без необходимой лицензии. Матери четверых детей предстоит провести в сингапурской тюрьме три месяца.

Ранее женщину уже признавали виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Отметим, что Амаль Клуни представляла армянскую сторону в деле "Перинчек против Швейцарии" по делу о необоснованности криминализации отрицания "геноцида армян".

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