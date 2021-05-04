Сертификаты вакцинации начнут действовать в ЕС с июня

Европейский сертификат вакцинации от коронавируса со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
По его словам, для восстановления туризма необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников.
"У нас есть национальный "зеленый сертификат", который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС", - сказал Драги.
Премьер Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая снова готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он добавил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорится.
"У меня нет сомнений, что туризм в Италии вернется и будет еще крепче, чем раньше", - сказал Драги.