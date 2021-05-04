Сертификаты вакцинации начнут действовать в ЕС с июня

Европейский сертификат вакцинации от коронавируса со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС.

Европейский сертификат вакцинации от коронавируса со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

По его словам, для восстановления туризма необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников.

"У нас есть национальный "зеленый сертификат", который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС", - сказал Драги.

Премьер Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая снова готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он добавил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорится.

"У меня нет сомнений, что туризм в Италии вернется и будет еще крепче, чем раньше", - сказал Драги.