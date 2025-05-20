Серию землетрясений магнитудой до 5,3 зафиксировали у архипелага Кермадек

Серию землетрясений зафиксировали у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек, их магнитуда достигала 5,3.

Серию землетрясений зафиксировали у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек, их магнитуда достигала 5,3.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном геологическом бюро Австралии.

Уточняется, что очаг сильнейшего сейсмособытия находился на глубине 34 км. Эпицентры остальных землетрясений располагались на глубине от 30 до 60 км в 260 км от главного острова архипелага Рауль и в 800 км к северо-востоку от крупнейшего города Новой Зеландии Окленда с населением свыше 1,5 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.