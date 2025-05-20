Серию землетрясений магнитудой до 5,3 зафиксировали у архипелага Кермадек

Серию землетрясений зафиксировали у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек, их магнитуда достигала 5,3.
Как передает Report, об этом
Уточняется, что очаг сильнейшего сейсмособытия находился на глубине 34 км. Эпицентры остальных землетрясений располагались на глубине от 30 до 60 км в 260 км от главного острова архипелага Рауль и в 800 км к северо-востоку от крупнейшего города Новой Зеландии Окленда с населением свыше 1,5 млн человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.