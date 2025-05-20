О нас

Серию землетрясений магнитудой до 5,3 зафиксировали у архипелага Кермадек

Серию землетрясений магнитудой до 5,3 зафиксировали у архипелага Кермадек Серию землетрясений зафиксировали у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек, их магнитуда достигала 5,3.
Другие страны
20 мая 2025 г. 07:52
Серию землетрясений магнитудой до 5,3 зафиксировали у архипелага Кермадек

Серию землетрясений зафиксировали у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек, их магнитуда достигала 5,3.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном геологическом бюро Австралии.

Уточняется, что очаг сильнейшего сейсмособытия находился на глубине 34 км. Эпицентры остальных землетрясений располагались на глубине от 30 до 60 км в 260 км от главного острова архипелага Рауль и в 800 км к северо-востоку от крупнейшего города Новой Зеландии Окленда с населением свыше 1,5 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Series of moderate earthquakes hit near New Zealand’s Kermadec Islands

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi