Серия взрывов в Нигерии повлекла за собой смерть четырех человек

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Серия взрывов произошла в среду утром на окраинах города Майдугури на северо-востоке Нигерии; в результате погибли четыре человека, еще 18 получили ранения, передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в полиции штата Борно, всего произошло три взрыва.

Взрывы прогремели в лагере для мигрантов, вынужденных покинуть свои дома из-за атак радикальной исламистской группировки "Боко Харам". При этом в администрации лагеря, в котором проживают десятки тысяч человек, сообщили о четырех взрывах. В результате них начались пожары.