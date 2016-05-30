​Серия взрывов в Ираке унесла жизни по меньшей мере 17 человек

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли в результате серии взрывов, прогремевших в иракской столице Багдаде и близлежащих районах.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, один из смертников подорвался в машине у контрольно-пропускного пункта военных в районе Шааб.

Другой взрыв произошел на уличном рынке в городе Тармия к северу от Багдада.

Кроме того, по данным Associated Press, на рынок в самом Багдаде въехал заминированный мотоцикл, в результате этого нападения погибли три человека.

В общей сложности пострадали десятки людей, поэтому количество погибших со временем может вырасти.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, однако ранее подобные нападения осуществляла экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли в то время, как иракская армия штурмует город Фаллуджа, находящийся под контролем ИГ с января 2014 года.

Сообщается, что ближайший к Фаллудже городок Карма, где находилась первая линия обороны ИГ, уже перешел под контроль наступающих.