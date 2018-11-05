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    Серия взрывов в Багдаде, восемь погибших, 16 пострадавших

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в силах безопасности, передает Report.  

    По данным телеканала, одно взрывное устройство сработало неподалеку от площади Аден на севере Багдада. Еще три взрыва прогремели на востоке города, один из которых — перед передвижным киоском. Пятый — на севере Багдада. Еще одно взрывное устройство пришло в действие неподалеку от магазинов на юге города.

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