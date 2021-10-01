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Серия мощных взрывов произошла на севере Афганистана

Серия мощных взрывов произошла на севере Афганистана Серия мощных взрывов произошла в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
1 октября 2021 г. 17:09
Серия мощных взрывов произошла на севере Афганистана

Серия мощных взрывов произошла в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местного телеканала Afghanistan International, примерно в послеобеденное время в городе, расположенном примерно в 70 км от Кабула, прогремели взрывы, после чего началась перестрелка.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" пока не комментировало инциденты в указанном регионе.

По данным источников телеканала, перестрелка может вестись между боевиками талибов и бойцами Фронта национального сопротивления, не признавшего их власть в стране.

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