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    Серия из 13 ДТП в Китае унесла жизни 5 человек

    Ведется расследование случившегося

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, еще 25 были ранены в результате сразу 13 ДТП, которые произошли на трассе в китайской провинции Шаньдун.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

    По данным, аварии произошли в понедельник вечером на шоссе Пекин-Шанхай в районе уезда Цзиян из-за плохих погодных условий. Отмечается, что в это время шел снег с дождем.

    Четыре человека погибли на месте, один скончался позднее в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, им оказывается необходимая помощь.

    Ведется расследование случившегося.

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