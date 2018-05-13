Серийный убийца умер в тюрьме после 35 лет заключения

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Серийный убийца Деннис Нильсен умер в британской тюрьме для особо опасных преступников HMP Full Sutton в графстве Йоркшир.

Как передает Report, преступнику было 72 года. Смерть маньяка наступила в результате естественных причин.

За решеткой Нильсен провел 35 лет. В 1983 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство 6 человек и покушение на двоих с1978 по 1983 гг .

Сам Нильсен утверждал, что на его счету 15 жизней. Среди его жертв были подростки и молодые мужчины.