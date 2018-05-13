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    Серийный убийца умер в тюрьме после 35 лет заключения

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Серийный убийца Деннис Нильсен умер в британской тюрьме для особо опасных преступников HMP Full Sutton в графстве Йоркшир.

    Как передает Report, преступнику было 72 года. Смерть маньяка наступила в результате естественных причин.

    За решеткой Нильсен провел 35 лет. В 1983 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство 6 человек и покушение на двоих с1978 по 1983 гг .

    Сам Нильсен утверждал, что на его счету 15 жизней. Среди его жертв были подростки и молодые мужчины. 

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