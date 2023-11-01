Сергей Шойгу: НАТО поставляет Украине новые виды вооружений

Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, Украина терпит поражение.

Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, Украина терпит поражение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", - сказал Шойгу.

По его словам, ВС Украины "предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских войск".

"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - добавил Шойгу.