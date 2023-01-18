Сергей Лавров встретится с президентом МККК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу 20 января с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер, которая прибудет в РФ с визитом.
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"На 20 января запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич", - информировали в дипведомстве.
Российский МИД также рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса.