Сергей Лавров встретится с президентом МККК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу 20 января с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер, которая прибудет в РФ с визитом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу 20 января с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер, которая прибудет в РФ с визитом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД РФ, российская сторона рассчитывает обсудить вопросы взаимодействия в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса.

"На 20 января запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич", - информировали в дипведомстве.

Российский МИД также рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса.