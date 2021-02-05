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Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с Энтони Блинкеном

Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с Энтони Блинкеном Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 00:09
Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Сергей Лавров

Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров поздравил Блинкена с вступлением в должность, а также выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

"Собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений. Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу", - отмечается в публикации.

Глава российского МИД подтвердил, что Москва открыта для совместной работы по нормализации двусторонних отношений. Также обе стороны подчеркнули готовность к обоюдному устранению сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран. Госсекретарь заявил, что готов к организации экспертного диалога по этим вопросам.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине и содействие мирному урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrovla Entoni Blinken arasında ilk telefon danışığı olub

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