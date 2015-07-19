Серфер подвергся нападению акулы во время соревнований - ВИДЕО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Серфер Мик Фэннинг подвергся нападению акулы во время соревнований. Как сообщяет Report со ссылкой на Telegraph Всемирный Серфинг Чемпион Мик Фэннинг выбрался живым от атаки акулы во время турнира J-Bay в Южной Африке.

34-летний чемпион мира из Австралии, получивший прозвище "Белая Молния" из за своей скорости, плыл на своей доске для серфинга, когда зверь всплыл за ним, сбивая его.

В это время организаторы бросились к нему и помогли ему лодкой поддержки.

"Я просто почувствовал что-то просто дотронулось моей ноги, и я пинал, пытаясь оттолкнуть в сторону. После я видел плавники. Я ждал его укуса", сказал Фаннинг.