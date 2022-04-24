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Сердар Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с праздником ахалтекинского скакуна

Сердар Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с праздником ахалтекинского скакуна Президент Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с отмечаемым сегодня Национальным праздником туркменского скакуна. Глава государства подчеркнул, что ахалтекинцы – гордость и национальное достояние туркмен, всегда занимали особое место в жизни
Другие страны
24 апреля 2022 г. 16:57
Сердар Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с праздником ахалтекинского скакуна

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с отмечаемым сегодня Национальным праздником туркменского скакуна.

Как передает Report, глава Туркменистана подчеркнул, что ахалтекинцы – гордость и национальное достояние туркмен, всегда занимали особое место в жизни народа.

По словам Бердымухамедова, счастливому туркменскому народу есть чем гордиться и чему радоваться. Благодаря своей красоте, неповторимым повадкам и чуткому нраву, ахалтекинцы завоевали широкую известность во всём мире. Слава этих скакунов разлетелась по миру, восхищая и поражая всех.

В послании Президент Туркменистана отметил поддержку, оказываемую государством для развития и вывода коневодства и конного спорта на мировой уровень. Он также напомнил, что создана Международная ассоциация ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в туркменской столице, открывающая широкие перспективы для наращивания международных связей, поддержания тесного сотрудничества в этой области с различными государствами мира. А в велаятах страны построены современные, соответствующие международным стандартам конноспортивные комплексы, учебные и научные центры.

В поздравлении туркменский лидер пожелал соотечественникам, занимающимся коневодством, «больших успехов в благородной работе по развитию и совершенствованию искусства туркменского коневодства».

В завершении послания Президент Туркменистана ещё раз поздравил соотечественников с Национальным праздником туркменского скакуна и пожелал им крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия.

Национальный праздник туркменского скакуна отмечается в последнее воскресенье апреля. Накануне в честь этого праздника состоялся конкурс красоты среди ахалтекинцев. Его победителем признан конь Мелебаш из Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана. А его сейис Б.Джураев получил от главы государства автомобиль марки Lexus.

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