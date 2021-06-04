Сердар Бердымухамедов и Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Санкт‑Петербурга

Вопросы сотрудничества Туркменистана и Санкт‑Петербурга, в том числе в сфере промышленности обсудили на полях ПМЭФ вице-премьер Туркменистана, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности Сердар Бердымухамедов и губерн

Вопросы сотрудничества Туркменистана и Санкт‑Петербурга, в том числе в сфере промышленности обсудили на полях ПМЭФ вице-премьер Туркменистана, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности Сердар Бердымухамедов и губернатор Александр Беглов.

Как сообщает Report, губернатор подчеркнул, что Санкт‑Петербург придает большое значение укреплению связей с Туркменистаном.

"В 2020 году мы подписали ряд важных документов, в том числе "Дорожную карту" по сотрудничеству. Подписан также План совместных действий на период до 2025 года", – сказал Александр Беглов.

Петербургские компании осуществляют масштабное строительство дорог и развязок в Туркменистане, комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде. Петербург оказывает поддержку туркмено-российской школе имени Пушкина. В Туркменистане работают петербургские ученые – археологи и востоковеды.

В мае этого года делегация Петербурга нанесла визит в Туркменистан и приняла участие в торжествах по случаю 140-летия Ашхабада.

Градоначальник Петербурга отметил также историческую связь, которая объединяет народы России и Туркменистана.

"В этом году будет 80 лет как началась Великая Отечественная война. На Пискаревском кладбище установлена мемориальная плита воинам из Туркменистана, защищавшим блокадный Ленинград. Мы с большой благодарностью вспоминаем жителей Туркменистана, которые приняли эвакуированных ленинградцев", – сказал Беглов.

В Ашхабаде планируется открыть памятник, который увековечит память о воинах из Туркменистана, защищавших Ленинград и жителях, принявших ленинградцев.