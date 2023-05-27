Сербы в Косове призвали Вучича приостановить диалог с Приштиной

Лидер сербов в Косове и Метохии Горан Ракич в связи с действиями со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах обратился к президенту республики Александару Вучичу с просьбой о приостановке диалога с Приштиной.

Лидер сербов в Косове и Метохии Горан Ракич в связи с действиями со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах обратился к президенту республики Александару Вучичу с просьбой о приостановке диалога с Приштиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Kosovo Online.

"Мы считаем, что любые дальнейшие переговоры с Приштиной в нынешних условиях не только нелогичны, но и контрпродуктивны. Иными словами, продолжение переговоров с режимом [премьер-министра непризнанного Косова Альбина] Курти после вчерашнего террора посылает ему сигнал о том, что такие действия возможны", - сказал он.

Ракич подчеркнул, что политические представители сербского народа отдельно просят руководство государства, чтобы решение о временном запрете на участие государственных служащих в диалоге было снято только после того, как Приштина выведет все силы спецназа косовской полиции с севера Республики Косово и отзовет все свои органы и силы и покинет здания муниципальных администраций на севере Косова и Метохии.

Отметим, что вчера Вооруженные силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.