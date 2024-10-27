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Сербский министр заверил, что его страна никогда не станет членом НАТО

Сербский министр заверил, что его страна никогда не станет членом НАТО Сербия помнит последствия бомбардировок Североатлантического альянса (НАТО) в 1999 году, она никогда не присоединится к организации.
Другие страны
27 октября 2024 г. 09:12
Сербский министр заверил, что его страна никогда не станет членом НАТО

Сербия помнит последствия бомбардировок Североатлантического альянса (НАТО) в 1999 году, она никогда не присоединится к организации.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

Он напомнил, что 25 лет назад жители Сербии стали жертвами бомбардировок НАТО, а Белград был полностью разрушен.

"И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО, - подчеркнул министр. - Мы проводим независимую и свободную политику".

Попович обратил внимание, что, несмотря на европейскую интеграцию, Сербия "не хочет останавливать развитие двусторонних отношений со странами БРИКС: с Китаем, Россией, Южной Африкой, ОАЭ, Саудовской Аравией и другими".

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Версия на азербайджанском языке Serbiyalı nazir əmin edib ki, Belqrad heç vaxt NATO üzvü olmayacaq

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