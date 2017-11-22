Сербский генерал признан виновным в геноциде боснийских мусульман

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Международный Гаагский суд принял решение о совершении геноцида против мусульман командующим бывшей Югославской армией Ратко Младичем, которого также называют "боснийским мясником".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он один из основных организаторов убийства мусульман в Сребренице.

Суд признал Ратко Младича виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении правил войны и приговорил к пожизненному заключению.

Напомним, что 11 июля 1995 года в этот город, контролируемый военными ООН, в основном Голландии, с тяжелой техникой и большим количеством живой силы вошла сербская армия под командованием Ратко Младича и совершила здесь геноцид. За два дня были убиты 8 372 боснийских мусульман. Все они - мужчины. С этого события прошло 22 года, однако до сих пор были похоронены 6 241 человек. До сегодняшнего дня обнаружено 7 000 трупов. О 1372 лицах нет никакой информации. В Совете Безопасности ООН было обсуждено принятие правового документа в связи с тем, что в Сребренице был совершен геноцид. 10 из 15 членов совета проголосовали за принятие документа. Из-за вето, наложенного Россией, документ не был принят. До войны 1991-1995 гг. в Югославии в Сребренице проживали 36666 человек. По информации, в настоящее время количество проживающих там около 10 000 человек. До геноцида 78% населения были боснийцами, 9% составляли сербы. Сейчас количество мусульман уменьшилось до 5 тысяч человек. Остальная часть жителей города сербы.