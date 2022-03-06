Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом на пост президента

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является Александар Вучич, на специальном заседании приняла решение о его выдвижении качестве кандидата на пост президента Сербии.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является Александар Вучич, на специальном заседании приняла решение о его выдвижении качестве кандидата на пост президента Сербии.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам председатель СПП, премьер-министр Сербии в техническом мандате Ана Брнабич.

"Мне сегодня выпало большое удовольствие официально объявить, что Сербская прогрессивная партия приняла решение выдвинуть Александара Вучича кандидатом на пост президента Республики Сербия. Хочу также объявить, что Александар Вучич является кандидатом коалиции "Александар Вучич - вместе можем все", и хочу поблагодарить всех наших партнеров, в первую очередь Социалистическую партию Сербии, "Единую Сербию" и Союз воеводинских венгров, за то, что они нас поддержали. Дела выбрали этого кандидата, дела говорят всё, у нас убедительно лучший кандидат на этих выборах. Выборы - не игра, они всегда сложные и тяжелые, особенно в такие сложные времена, тем более я рада, что Вучич - наш кандидат и согласился выдвинуть свою кандидатуру", - заявила Брнабич.

Председатель партии подчеркнула, что целью СПП на этих выборах будет победа в первом туре, а также получение максимальной в истории партии поддержки избирателей. По словам Брнабич, избирательная кампания Вучича стартует в городе Лесковац на юге страны в понедельник, сбор подписей стартует немедленно. Кампания будет проводиться в усеченном формате из-за внешнеполитической ситуации, отметила она.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день - 3 апреля.