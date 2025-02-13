Сербская полиция арестовала четверых после январского пожара в доме престарелых

Сербская полиция арестовала четырех человек в связи с пожаром в доме престарелых в январе, в результате которого восемь человек погибли и семь получили ранения.

Сербская полиция арестовала четырех человек в связи с пожаром в доме престарелых в январе, в результате которого восемь человек погибли и семь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, причиной пожара в Бараево, муниципалитете недалеко от Белграда, стала халатность.

"Четверо подозреваемых – должностные лица министерства труда и социальных вопросов и Департамента инспекционного надзора – подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Их обвиняют в том, что они допустили функционирование дома престарелых в Бараево без соблюдения необходимых условий и без одобрения компетентных органов по планированию пожарной безопасности", - говорится в заявлении МВД.

Первоначально прокуратура заявила, что причиной пожара в доме престарелых "Бараево" стал один из жильцов, который оказался среди погибших.