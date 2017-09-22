Сербская оппозиция довела спикера парламента до слез - ВИДЕО

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Председатель парламента Сербии Майя Гойкович покинула зал заседаний в слезах после того, как представители оппозиции обвинили ее в дискриминации депутата-инвалида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Скупщина (парламент республики) рассматривала поправки к законопроекту о системе образования и высшем образовании. В ходе обсуждения парламентарий оппозиционной Демократической партии Александра Ерков обвинила спикера в том, что та дискриминировала депутата движения "Достаточно" Люпку Михайловски, инвалида-колясочника, тем, что не предоставила ей слово, несмотря на запрос.

"То, что вы сказали - тяжелое оскорбление. Самое большое оскорбление из тех, что кто-либо из депутатов пережил за год, то, что я унижаю кого-то из парламентариев, за то, что он инвалид… Вам должно быть стыдно так оскорблять председателя, у которой самой в семье есть инвалид. Это дно, которого достиг этот парламент, вам должно быть стыдно!" - сказала М.Гойкович на заседании.

После этого спикер резко встала и в слезах вышла из зала заседаний, была объявлена пауза.