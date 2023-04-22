Сербская армия проводит совместные учения с военными США

Представители Европейского командования Вооруженных сил США проходят совместный с сербскими военными тактический курс, организованный Генштабом Вооруженных сил Сербии и направленный на повышение эффективности работы в миротворческих операциях.

Представители Европейского командования Вооруженных сил США проходят совместный с сербскими военными тактический курс, организованный Генштабом Вооруженных сил Сербии и направленный на повышение эффективности работы в миротворческих операциях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении сербского оборонного ведомства.

"Обучение проводится на этой и следующей неделе на базе Юг и на полигоне Боровац с целью подготовки офицеров и младшего командного состава, которые занимаются военно-гражданским сотрудничеством для выполнения функциональных задач в миротворческих операциях", - отметили в министерстве обороны.

Занятие на этом курсе проводится смешанной командой инструкторов сербской армии и Вооруженных сил США, в программе также принимают участие приглашенные эксперты из отдела по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии. Отмечается, что данная подготовка будет способствовать "повышению совместимости и оперативного потенциала сербской армии".