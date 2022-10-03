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Сербия, Венгрия и Австрия договорились о поддержке во время мирового кризиса

Сербия, Венгрия и Австрия договорились о поддержке во время мирового кризиса Президент Сербии Александар Вучич с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Австрии Карлом Нехаммером договорились на встрече в Будапеште о поддержке в вопросах продовольствия, энергетики и нелегальной миграции в период мирового кризиса.
Другие страны
3 октября 2022 г. 22:24
Сербия, Венгрия и Австрия договорились о поддержке во время мирового кризиса

Президент Сербии Александар Вучич с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Австрии Карлом Нехаммером договорились на встрече в Будапеште о поддержке в вопросах продовольствия, энергетики и нелегальной миграции в период мирового кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

"В ожидании все нарастающего объема конфликта в Украине верю, что мы окажемся под еще большим экономическим и энергетическим давлением. Ситуация очень тяжелая. То, что важно для наших граждан, что мы договорились с Венгрией прежде всего, но и с Австрией о поддержке во всех смыслах, и когда речь идет о продовольствии, газе, о защите наших границ от нелегальных мигрантов", - сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что на встречах присутствовали также министр финансов республики Синиша Мали и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чтобы обговорить "все вопросы, касающиеся финансов".

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