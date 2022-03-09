Сербия с 10 марта прекратит экспорт муки, кукурузы и растительного масла

Власти Сербии с 10 марта запретит экспорт пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.

Власти Сербии с 10 марта запретит экспорт пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала B92.

Сербский лидер отметил, что из страны "чрезвычайно высокими темпами" вывозят муку и другое продовольствие. Чтобы защитить население страны в условиях углубляющегося кризиса было принято решение ограничить экспорт ряда продуктов. "С четверга (10 марта) больше не будет экспорта. За последние три дня настолько вырос экспорт пшеницы, что больше мы не можем этого допустить неконтролируемо. Останавливаем вывоз и пшеницы, и муки с четверга из Сербии, останавливаем вывоз кукурузы из Сербии, останавливаем вывоз подсолнечного масла", - сказал он.

Вучич заявил, что если страна прогнозирует рост в 5-6%, а спустя месяц прогнозирует рецессию, то "случился либо конец света, либо мировая война". "С моей точки зрения, это похоже наконец света. И лекарства от этого нет", - заявил президент.