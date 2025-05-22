Сербия присоединилась к Единой зоне платежей в евро

Сербия стала членом Единой зоны платежей в евро (SEPA), что подтверждает приверженность балканской республики европейскому курсу.

Сербия стала членом Единой зоны платежей в евро (SEPA), что подтверждает приверженность балканской республики европейскому курсу.

Как передает Report, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали в соцсети.

"Республика Сербия официально стала частью географического пространства Единой зоны платежей в евро, что представляет собой важнейшую веху в процессе финансовой и европейской интеграции нашей страны. Ожидается, что практическое применение стандартов SEPA в Сербии начнется в мае 2026 года", - следует из публикации.

По его словам, благодаря вступлению в SEPA граждане страны смогут значительно быстрее, эффективнее и дешевле осуществлять платежные операции в евро со странами - участницами SEPA, в число которых входят, в частности, все государства - члены Европейского союза.

"Это достижение официально подтверждает соответствие Сербии всем актуальным нормативам ЕС в сфере платежного оборота и дополнительно укрепляет нашу приверженность европейскому курсу. Данный шаг является частью Плана экономического роста Европейского союза для Западных Балкан, направленного на ускорение экономического сближения с ЕС и усиление регионального сотрудничества", - подчеркнул министр.