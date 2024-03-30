Сербия подняла в воздух два МиГ-29 для перехвата неизвестного объекта

Два самолета ВВС Сербии были направлены на перехват неопознанного летающего объекта в районе города Валево в 100 км от Белграда.

Два самолета ВВС Сербии были направлены на перехват неопознанного летающего объекта в районе города Валево в 100 км от Белграда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило министерство обороны страны.

Так, радары ПВО обнаружили в 10:39 (13:39 - бакинское время) неизвестный объект над городом Валево на высоте 5,5 км. "На основе приказа президента и верховного главнокомандующего ВС Сербии Александара Вучича в воздух была поднята пара дежурных перехватчиков МиГ-29, а дежурные средства ПВО продолжили отслеживать ситуацию в воздушном пространстве", - отмечается в сообщении.

Однако вскоре цель пропала с экранов радаров. Самолеты провели ее поиск, но обнаружить объект не удалось, после чего перехватчики вернулись на аэродром базирования.

В городе Валево находится несколько крупных промышленных предприятий, в том числе фабрика "Крушик", которая играет важную роль в оборонном комплексе страны.