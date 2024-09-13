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Сербия планирует возобновить военную службу по призыву в 2025 году

Сербия планирует возобновить военную службу по призыву в 2025 году Правительство Сербии планирует в ближайшее время направить на утверждение Народной скупщины (однопалатного парламента) страны закон о возобновлении военной службы по призыву, чтобы обеспечить возвращение практики в 2025 году.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 20:33
Сербия планирует возобновить военную службу по призыву в 2025 году

Правительство Сербии планирует в ближайшее время направить на утверждение Народной скупщины (однопалатного парламента) страны закон о возобновлении военной службы по призыву, чтобы обеспечить возвращение практики в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Милош Вучевич.

"Мы готовы очень быстро пойти с этим законом в Скупщину и подготовить все необходимое в течение 2025 года. Это не та социальная среда, которая была раньше, когда военная служба проходила 12 месяцев, теперь потребуется два месяца обучения. Это не означает подготовку страны к конфликтам и войнам, а защиту страны и предотвращение возможных нападений. Это не означает отмену профессиональной армии. Мы должны иметь нацию, готовую ответить на все", - приводит слова Вучевича Радио и телевидение Сербии.

Ранее Министерство обороны Сербии направило президенту и верховному главнокомандующему Вооруженными силами республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы.

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